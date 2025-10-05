Međuopštinska liga FSJO – rezultati 8. kola i tabela

Sportska strana juga pre 3 sata
Juče i danas odigrane su utakmice 8. kola Međuopštinske lige Fudbalskog saveza Jablaničkog okruga.

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 8. kola Marjan MB – Rudar 1973 4:0 Mladost 1976 (Donji Bunibrod) – Morava (Gložane) 1:0 OFK Pomoravlje – Šumadija 3:1 Derbi 2016 – Građanski 2023 2:2 Jedinstvo (Šišava) – Mladost 1959 (Vinarce) 6:1 Donja Lomnica – Gradac 3:1 Sloboda – Mladi Borac 2:3 Turekovac – Umac 2:1 Tabela Međuopštinske lige FSJO 1 Mladi borac 8 7 0 1 21 8 +13 21 2 Marjan MB 8 6 0 2 32 8 +24 18 3 Jedinstvo (Šišava) 8 6 0 2 27 16 +11 18 4 Građanski 2023 8 5 2
