Jablanička okružna liga – rezultati 8. kola i tabele obe grupe

Ovog vikenda na rasporedu su bile utakmice 8. kola u obe grupe Jablaničke okružne lige.

Jablanička okružna liga, grupa ZAPADA – rezultati 8. kola Radnički (Pertate) – Moravac (Pečenjevce) 5:0 Železničar – Čekmin 0:1 Jablanica – BSK 2:3 Milanovo – Plantaža 0:6 Sloga (Lipovica) – Lemind 1:4 Tabela grupe ZAPAD Jablaničke okružne lige 1 Lemind 1953 8 7 1 0 28 3 +25 22 2 Plantaža 8 6 2 0 40 14 +26 20 3 Sloga (Lipovica) 8 4 1 3 15 12 +3 13 4 Jablanica 8 4 0 4 15 17 -2 12 5 Radnički (Pertate) 8 3 2 3 24 18 +6 11 6 Čekmin 8 3 2 3 17 13 +4 11 7 Moravac