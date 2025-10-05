Jablanička okružna liga – rezultati 8. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 5 sati
Jablanička okružna liga – rezultati 8. kola i tabele obe grupe

Ovog vikenda na rasporedu su bile utakmice 8. kola u obe grupe Jablaničke okružne lige.

Jablanička okružna liga, grupa ZAPADA – rezultati 8. kola Radnički (Pertate) – Moravac (Pečenjevce) 5:0 Železničar – Čekmin 0:1 Jablanica – BSK 2:3 Milanovo – Plantaža 0:6 Sloga (Lipovica) – Lemind 1:4 Tabela grupe ZAPAD Jablaničke okružne lige 1 Lemind 1953 8 7 1 0 28 3 +25 22 2 Plantaža 8 6 2 0 40 14 +26 20 3 Sloga (Lipovica) 8 4 1 3 15 12 +3 13 4 Jablanica 8 4 0 4 15 17 -2 12 5 Radnički (Pertate) 8 3 2 3 24 18 +6 11 6 Čekmin 8 3 2 3 17 13 +4 11 7 Moravac
Poraz Barse na startu Endesa lige, Valensiji derbi evroligaša!

Kevin Panter "promašio i okean": Poraz Barselone!

Da se zna ko je stariji superligaš – rukometaši Dubočice pobedili u Vranju

Zvezdina pirova pobeda: Crveno-beli nisu uspeli da izbore grupnu fazu Evrokupa za vaterpoliste i igraće u Kupu konferencije

Panter se ispromašivao - Valensija kaznila Barsu!

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 8. kola i tabela

Zona Jug – rezultati 8. kola i tabela

Automobilom se zakucao u kombi: Saobraćajna nezgoda u Zemunu: Stvaraju se zastoji, policija na terenu (video)

Umro poznati beogradski taksista koji je bio heroj kovida! Branko godinama pomagao drugima, čak i kada je dobio opaku bolest

