Užas u Nišu: Vozač "folksvagena" pokosio ženu na pešačkom, nije joj bilo spasa, preminula u bolnici

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/ Niške vesti
Užas u Nišu: Vozač "folksvagena" pokosio ženu na pešačkom, nije joj bilo spasa, preminula u bolnici

Žena stara 78 godina iz Zaječara preminula je jutros u niškom UKC, od posledica povreda koje je zadobila sinoć u saobraćajnoj nesreći.

Do nezgode je došlo oko 17 sati u Ulici Dimitrija Tucovića u Nišu kada je na ženu na obeleženom pešačkom prelazu naletelo vozilo „folksvagen“ niških registarskih tablica. Povređenu ženu Hitna pomoć je zbrinula i prevezla u Urgentni centar UKC Niš, ali je ona podlegla povredama. O nesreći je obavešteno Osnovno i Više javno tužilaštvo, a policija je obavila uviđaj. (Telegraf.rs/ Niške vesti)
Ključne reči

NišFolksvagenZaječarTužilaštvoVolkswagenudesgrad niš

