Moto GP: Aldeger pobedio na trci za VN Indonezije, Beceki izbacio Markeza, šampion završio u bolnici (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Moto GP: Aldeger pobedio na trci za VN Indonezije, Beceki izbacio Markeza, šampion završio u bolnici (video)

Aldeger je do prve pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" stigao rezultatom 41:07.65. On je postao drugi najmlađi pobednik u istoriji u "kraljevskoj klasi"

Vozač Gresinija Španac Fermin Aldeger pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Indonezije, koja je vožena na stazi Mandalika. Aldeger je do prve pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" stigao rezultatom 41:07.65. On je postao drugi najmlađi pobednik u istoriji u "kraljevskoj klasi". Drugo mesto na VN Indonezije osvojio je vozač ekipe Red Bul KTM rejsing Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom kasnio 6,987 sekundi. Treći je bio vozač
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Težak pad Marka Markeza u Indoneziji i kraj sezone za novog šampiona sveta

Težak pad Marka Markeza u Indoneziji i kraj sezone za novog šampiona sveta

Danas pre 38 minuta
Mark Markes povredio ključnu kost u padu na trci u Indoneziji

Mark Markes povredio ključnu kost u padu na trci u Indoneziji

Radio sto plus pre 13 minuta
Strašan pad svetskog šampiona, odmah ga odneli u bolnicu: U prvom krugu nastao haos, jezivo je lupio o asfalt

Strašan pad svetskog šampiona, odmah ga odneli u bolnicu: U prvom krugu nastao haos, jezivo je lupio o asfalt

Mondo pre 1 sat
Horor na trci u Indoneziji, stravičan pad novog prvaka sveta – za Markeza gotova sezona VIDEO

Horor na trci u Indoneziji, stravičan pad novog prvaka sveta – za Markeza gotova sezona VIDEO

Nova pre 1 sat
Beceki mu završio sezonu?! Markez hitno mora u Madrid, deluje da je završena godina za šampiona!

Beceki mu završio sezonu?! Markez hitno mora u Madrid, deluje da je završena godina za šampiona!

Hot sport pre 2 sata
Jezive scene u Indoneziji, Markes polomio ključnu kost posle pada na stazi

Jezive scene u Indoneziji, Markes polomio ključnu kost posle pada na stazi

Sportske.net pre 1 sat
Haos, crvena zastavica i titula za Ruedu!

Haos, crvena zastavica i titula za Ruedu!

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Indonezija

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO: Novak izjednačio u drami, kakav poen!

UŽIVO: Novak izjednačio u drami, kakav poen!

Sport klub pre 3 minuta
Užas u komšiluku, ima mrtvih: Trkački automobil izleteo sa staze i pokosio gledaoce

Užas u komšiluku, ima mrtvih: Trkački automobil izleteo sa staze i pokosio gledaoce

Nova pre 3 minuta
Đoković izjednačio protiv Hanfmana, igra se treći set

Đoković izjednačio protiv Hanfmana, igra se treći set

RTS pre 3 minuta
Osmeh se vratio u Pirej, Nilikina već kupio Barcokasa na debiju

Osmeh se vratio u Pirej, Nilikina već kupio Barcokasa na debiju

Sportske.net pre 33 minuta
Težak pad Marka Markeza u Indoneziji i kraj sezone za novog šampiona sveta

Težak pad Marka Markeza u Indoneziji i kraj sezone za novog šampiona sveta

Danas pre 38 minuta