Rhmz najavio sneg! Ovi delovi Srbije na udaru jos večeras!

U Srbiji večeras umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na severu i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, a na visokim planinama južne Srbije povremeno je moguć slab sneg, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Na području Beograda suvo. Sutra će na severu Srbije biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i suvo, a u ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno vreme, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Ujutru će duvati slab, u toku dana umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 6 do 9