Rhmz najavio sneg! Ovi delovi Srbije na udaru jos večeras!

Alo pre 2 sata
Rhmz najavio sneg! Ovi delovi Srbije na udaru jos večeras!

U Srbiji večeras umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kišom, na severu i lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, a na visokim planinama južne Srbije povremeno je moguć slab sneg, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Na području Beograda suvo. Sutra će na severu Srbije biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i suvo, a u ostalim krajevima očekuje se pretežno oblačno vreme, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Ujutru će duvati slab, u toku dana umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 6 do 9
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(Radarski snimci) večeras ponovo stiže sneg! Zna se i tačno u koliko sati, oglasio se RHMZ: U ovim delovima Srbije pljuštaće…

(Radarski snimci) večeras ponovo stiže sneg! Zna se i tačno u koliko sati, oglasio se RHMZ: U ovim delovima Srbije pljuštaće kao iz kabla

Blic pre 1 sat
(Radarski snimci) večeras ponovo stiže sneg! Zna se i tačno u koliko sati, oglasio se RHMZ: U ovim delovima Srbije pljuštaće…

(Radarski snimci) večeras ponovo stiže sneg! Zna se i tačno u koliko sati, oglasio se RHMZ: U ovim delovima Srbije pljuštaće kao iz kabla

Blic pre 1 sat
RHMZ: Večeras na visokim planinama u južnom delu Srbije moguć slab sneg

RHMZ: Večeras na visokim planinama u južnom delu Srbije moguć slab sneg

RTV pre 2 sata
Večeras moguć sneg na visokim planinama južne Srbije, na severu lokalni kratkotrajni pljuskovi

Večeras moguć sneg na visokim planinama južne Srbije, na severu lokalni kratkotrajni pljuskovi

RTS pre 2 sata
Najnovije upozorenje RHMZ: Večeras oblačno, a u ovim delovima Srbije će padati sneg

Najnovije upozorenje RHMZ: Večeras oblačno, a u ovim delovima Srbije će padati sneg

Telegraf pre 2 sata
Vremenska prognoza 7. oktobar 2025.

Vremenska prognoza 7. oktobar 2025.

RTS pre 3 sata
Pravo jesenje vreme pred nama

Pravo jesenje vreme pred nama

Ozon press pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

U Kraljevu pušten u rad najmoderniji, robotizovani, poštanski centar: 42 robota, a kapacitet 2.500 pošiljaka na sat!

U Kraljevu pušten u rad najmoderniji, robotizovani, poštanski centar: 42 robota, a kapacitet 2.500 pošiljaka na sat!

Blic pre 20 minuta
Novi šatori ispred Doma Narodne skupštine uoči sutrašnje sednice

Novi šatori ispred Doma Narodne skupštine uoči sutrašnje sednice

Danas pre 1 sat
Tamara Vučić istakla važnost brige za starije: Oni su resurs za razvoj društva i simbol trajanja i bogatstva iskustva

Tamara Vučić istakla važnost brige za starije: Oni su resurs za razvoj društva i simbol trajanja i bogatstva iskustva

Blic pre 1 sat
Počinju gužve kod astrologa: Sve više onih koji pitaju ChatGPT za savet, neki to i naplaćuju, a evo šta koga najviše zanima…

Počinju gužve kod astrologa: Sve više onih koji pitaju ChatGPT za savet, neki to i naplaćuju, a evo šta koga najviše zanima

Blic pre 1 sat
Do 1. novembra radovi na mostu preko Tamiša, u smeru ka Beogradu

Do 1. novembra radovi na mostu preko Tamiša, u smeru ka Beogradu

Danas pre 55 minuta