Najveća ruska rafinerija u plamenu: Dronovi razaraju, sve bukti FOTO

Rafinerija nafte Kiriši, jedna od najvećih u Rusiji, zaustavila je rad sektora za destilaciju sirove nafte, svoje najproduktivnije poslovne jedinice, nakon napada dronom 4. oktobra i požara koji je usledio.

Prema tvrdnjama dva neimenovana, dobro upućena izvora, oporavak sektora za destilaciju sirove nafte u rafineriji Kiriši se očekuje za oko mesec dana, prenosi Rojters. Ova obustava rada u rafineriji Kiriši bi mogla da rezultira blagim padom proizvodnje naftnih derivata u jeku krize sa gorivom u Rusiji, koja se zbog stalnih napada ukrajinskih dronova na energetsku infrastrukturu suočava sa nedostatkom nekih traženih vrsta benzina. Sektor za destilaciju sirove nafte u