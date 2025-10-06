Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

BBC News pre 1 sat | Džejms Galager - BBC Zdravlje

Kako imuni sistem uništava infekcije, a u isto vreme čuva ćelije tela?

Odgovor na to pitanje doneo je Šimonu Sakagučiju, japanskom istraživaču, Meri Brunkov i Fredu Ramsdelu, američkim naučnicima, Nobelovu nagradu iz oblasti fiziologije i medicine za 2025. godinu.

Oni su otkrili „čuvare" koji eliminišu delove imunog sistema sposobne da napadnu telo.

Istraživanje se koristi za razvoj novih tretmana za autoimune bolesti i rak.

Pobednici dele nagradni fond vredan 11 miliona švedskih kruna, što je oko 1,1 miliona evra.

„Njihova otkrića su bila presudna za naše razumevanje kako funkcioniše imuni sistem i zašto svi ne razvijamo ozbiljne autoimune bolesti", kaže Ole Kampe, predsednik Nobelovog komiteta.

Istraživanje je ključno za razumevanje kako nas imuni sistem štiti od hiljada različitih infekcija koje pokušavaju da napadnu telo.

Imuni sistem koristi bela krvna zrnca za prepoznavanje infekcija, čak virusa i bakterija koje nikada ranije nije sreo.

Ćelije koriste receptore koji se nasumično proizvode u kvadrilionu različitih kombinacija.

Ovo daje imunom sistemu mogućnost da se brani od velikog broja virusa, ali u tom procesu stvaraju se bela krvna zrnca koja mogu napasti naše telo.

Naučnici su već znali da su neka od ovih problematičnih belih krvnih zrnaca uništena u timusu, organu smeštenom u prednjem gornjem delu grudnog koša, gde bela krvna zrnca sazrevaju.

Nobelovu nagradu ove godine dobili su naučnici za istraživanje rada T-ćelija, koje su ujedno i čuvari imunog sistema i putuju telom da bi „razoružale" sve druge imune ćelije koje napadaju telo.

Ovaj proces ne uspeva kod autoimunih bolesti poput dijabetesa tipa 1, multiple skleroze i artritisa.

„Otkrića su postavila temelje za novo polje istraživanja i podstakla razvoj novih tretmana, na primer za rak i autoimune bolesti", rekli su iz Nobelovog komiteta.

Kod ljudi koji boluju od raka, regulatorne T-ćelije sprečavaju telo da se bori protiv tumora, pa je istraživanje usmereno na smanjenje njihovog broja.

Kod autoimunih bolesti, ispitivanja se bave jačanjem regulatornih T-ćelija kako telo više ne bi bilo napadnuto.

Sličan pristup bi takođe mogao biti efikasan u smanjenju rizika od odbacivanja organa posle transplantacije.

