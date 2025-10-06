Francuski premijer podneo ostavku nekoliko sati nakon što je objavio sastav nove vlade

Beta pre 5 minuta

Premijer Francuske Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu) podneo je danas ostavku predsedniku Emanuelu Makronu (Emmanuel Macron), koji ju je prihvatio, saopštila je Jelisejska palata.

Tom ostavkom Francuska ulazi u period političke neizvesnosti.

Lekorni, imenovan 9. septembra, bio je na meti kritika protivnika i stranaka desnice nakon što je u nedelju uveče predstavio deo svoje vlade, treće za godinu dana.

Sad već bivši premijer je trebalo sutra da predstavi svoje političke smernice u parlamentu. Lekorni je posle podnošenja ostavke rekao da nisu ispunjeni uslovi da ostane na toj funkciji.

"Političke stranke nastavljaju da zauzimaju stav kao da sve imaju apsolutnu većinu u parlamentu", rekao je Lekorni i dodao da je tokom pregovora pokazao spremnost za kompromis, ali da to nije urodilo plodom.

Liderka ekstremne desnice Marin Le Pen (Marine) ocenila je da je raspuštanje parlamenta apsolutno nezaobilazno posle ostavke Lekornija.

"Raspuštanje parlamenta je apsolutno nezaobilazno", rekla je ona i dodala da bi bilo mudro da Makron isto podnese ostavku, što je francuski predsednik ranije isključio kao mogućnost.

Lekorni je podneo ostavku tačno 27 dana posle imenovanja i prvi put se dešava u savremenoj političkoj istoriji zemlje da premijer podnese ostavku nekoliko sati posle predstavljanja nove vlade i dan pre govora o političkim smernicama u parlamentu.

On je postao premijer sa najkraćim mandatom od nastanka Pete Republike 1958. godine.

Sada je na francuskom predsedniku da odluči da li da imenuje novog premijera, ili da raspusti parlament.

(Beta, 06.10.2025)

