Sebastijan Lekorni podneo ostavku posle 27 dana na funkciji, što je najkraći mandat u modernoj istoriji Francuske, dok se zemlja suočava sa zahtevima za prevremene izbore i opoziv predsednika Makrona.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo je ostavku predsedniku Emanuelu Makronu svega 27 dana nakon imenovanja, što je najkraći premijerski mandat u istoriji zemlje. Ostavka je usledila nekoliko sati nakon što je predstavio sastav nove vlade, koji je uglavnom ostao nepromenjen u odnosu na prethodnu. Danas N1 Info Beta

Ova odluka je produbila političku krizu u Francuskoj, sa opozicijom koja zahteva prevremene izbore i opoziv predsednika Makrona. Lider stranke Nepokorena Francuska, Žan Lik Melanšon, pozvao je na hitno razmatranje predloga za smenu predsednika. B92 Sputnik Euronews

Berza u Parizu je naglo pala nakon vesti o ostavci, sa indeksom CAC 40 koji je izgubio skoro dva odsto vrednosti, što je izazvalo zabrinutost među investitorima. Analitičari upozoravaju na rastuću neizvesnost i pritisak na francuske obveznice. Blic Politika Vesti online

Lekorni je izjavio da je bio spreman na kompromis, ali da su političke stranke bile nepopustljive, što je on naveo kao razlog za nemogućnost formiranja stabilne vlade. Predsednik Makron je zadužio Lekornija da do srede pokuša da pronađe izlaz iz krize pregovorima sa partijama. N1 Info Telegraf Politika Kurir

Nemačka vlada je istakla važnost stabilnosti Francuske za Evropu, dok ruski zvaničnici, uključujući zamenika predsednika Saveta bezbednosti Dmitrija Medvedeva, kritikuju Makrona i ocenjuju da Francuska nema pravog predsednika. Politička kriza u Francuskoj traje već godinu i po dana, a ostavka Lekornija dodatno je produbila institucionalnu paralizu. N1 Info B92 Politika Pravda