Francuska dobila novu vladu: Lekorni imenovao 18 ministara: Najavio nove mere za jednu grupu građana

Bliski saveznik francuskog predsednika Emanuela Makrona Rolan Leskir imenovan je danas za novog ministra finansija Francuske, a nekadašnji ministar finansija Bruno Le Mer postavljen je na funkciju ministra odbrane, preneo je Figaro.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni večeras je saopštio da će Žan-Noel Baro nastaviti da obavlja funkciju ministra spoljnih poslova, kao i da će Bruno Retajo ostati ministar unutrašnjih poslova u novoj vladi. Žeral Darmanen nastaviće da obavlja funkciju ministra pravde u novoj vladi Francuske. Rašida Dati nastaviće da obavlja funkciju ministarke kulture, dok će nova ministarka obrazovanja i naučnih istraživanja biti Elizabet Born, a ministar prekomorskih