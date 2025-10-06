Hrvatski planinari koji su stradali u lavini u Sloveniji su iz Dalmacije: Telo jednog pronađeno, sutra se nastavlja potraga za još dvojicom

Blic pre 8 sati
Hrvatski planinari koji su stradali u lavini u Sloveniji su iz Dalmacije: Telo jednog pronađeno, sutra se nastavlja potraga za…

Hrvatski planinari stradali su danas u lavini na planini Tosc, u slovenačkim Julijskim Alpima. Jedan planinar je pronađen bez znakova života, dok su se ostali u međuvremenu spustili do Pokljuke. Svi su iz Splita i okoline, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz Policijske uprave Kranj.

- Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu - rekao je Repinc. Planinari, koji su u subotu došli u dom i predstavili se kao Splićani, jutros su bili upozoreni na dolazak hladnog fronta i pogoršanje vremenskih uslova. Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa, između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. Sa vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja, kao i na dolinu Krma.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nađeno telo jednog od trojice hrvatskih planinara u slovenačkim Alpima: Potraga obustavljena do sutra

Nađeno telo jednog od trojice hrvatskih planinara u slovenačkim Alpima: Potraga obustavljena do sutra

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaSplit

Svet, najnovije vesti »

(Foto) "bomba" stiže iz beča! Naučnici su upravo učinili najveću misteriju vidljivom: Ovo je zadavalo glavobolju ekspertima…

(Foto) "bomba" stiže iz beča! Naučnici su upravo učinili najveću misteriju vidljivom: Ovo je zadavalo glavobolju ekspertima čak 100 godina

Blic pre 17 minuta
250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

Kurir pre 1 sat
Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke…

Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke pripravnosti

Kurir pre 2 sata
Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Politika pre 4 sati
"Majdan" u Gruziji po peti put: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

"Majdan" u Gruziji po peti put: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

Večernje novosti pre 4 sati