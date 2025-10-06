Hrvatski planinari koji su stradali u lavini u Sloveniji su iz Dalmacije: Telo jednog pronađeno, sutra se nastavlja potraga za još dvojicom

Hrvatski planinari stradali su danas u lavini na planini Tosc, u slovenačkim Julijskim Alpima. Jedan planinar je pronađen bez znakova života, dok su se ostali u međuvremenu spustili do Pokljuke. Svi su iz Splita i okoline, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz Policijske uprave Kranj.

- Radi se o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu - rekao je Repinc. Planinari, koji su u subotu došli u dom i predstavili se kao Splićani, jutros su bili upozoreni na dolazak hladnog fronta i pogoršanje vremenskih uslova. Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa, između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. Sa vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja, kao i na dolinu Krma.