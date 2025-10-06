Pronađena tela preostale dvojice hrvatskih planinara zatrpanih u lavini

Tela još dvojice planinara iz Hrvatske zatrpana lavinom snega su jutros nađena ispod vrha planine Tosc/Tolstec (2.275 metara nad morem) u Julijskim Alpima u Sloveniji, prenela je slovenačka agencija STA.

Lavina je juče ujutro odnela trojicu planinara iz Hrvatske, a juče je nađeno prvo telo. Predsednik Gorske službe spasavanja Bohinja Miha Arh koji vodi potragu u kojoj je učestvovalo više od 70 ljudi, rekao je danas novinarima da je lavina planinare odnela u usku jarugu 350 metara niže. Na planinu su došli ministri unutrašnjih poslova Slovenije i Hrvatske, Boštjan Poklukar i Davor Božinović. Sedam planinara iz Hrvatske je juče krenulo prema vrhu planine Tosc, ali su