Tragičan ishod potrage za hrvatskim planinarima u Sloveniji: Sva tri pronađena mrtva

Novi magazin pre 7 sati  |  N1 Zagreb
Tragičan ishod potrage za hrvatskim planinarima u Sloveniji: Sva tri pronađena mrtva

Gorska služba spasavanja Slovenije saopštila je da je pronašla tela i preostala dva nestala hrvatska planinara u Julijskim Alpima.

Njih je lavina u nedelju zatrpala, a posle podne je jedan pronađen mrtav, prenosi N1 Zagreb. Kako su sinoć saopštili iz Policijske uprave Kranj, grupa od sedam hrvatskih planinara nakon uspona na Triglav u subotu stigla je u Vodnikov dom, gde su prenoćili. Četvoro ih je ostalo u domu. Telo prvog planinara pronađeno je u akciji u nedelju, dok su preostala dvojica pronađena u ponedeljak. Grupu su, navode iz Vodnikovog doma, upozorili na dolazak hladog fronta. Upravo
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Nađena tela braće iz Kaštela: Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Lavina ih zatrpala dok su planinarili

Nađena tela braće iz Kaštela: Tragičan kraj potrage u Sloveniji: Lavina ih zatrpala dok su planinarili

Blic pre 1 sat
"Sve je dodatno ‘začinilo’ spontano obrušavanje snega": Spasilačka ekipa detaljno opisala potragu za planinarima

"Sve je dodatno ‘začinilo’ spontano obrušavanje snega": Spasilačka ekipa detaljno opisala potragu za planinarima

Mondo pre 4 sati
Ko su planinari stradali u snežnoj lavini u Sloveniji: Bili zatrpani ispod metar i po snega, jedan se skoro oženio

Ko su planinari stradali u snežnoj lavini u Sloveniji: Bili zatrpani ispod metar i po snega, jedan se skoro oženio

Mondo pre 6 sati
U Sloveniji pronađena beživotna tela preostala dva hrvatska planinara

U Sloveniji pronađena beživotna tela preostala dva hrvatska planinara

Euronews pre 7 sati
Jedan se tek oženio, drugi planirao svadbu: Ove informacije o stradaloj braći teraju suze na oči: Hrvatska zavijena u crno

Jedan se tek oženio, drugi planirao svadbu: Ove informacije o stradaloj braći teraju suze na oči: Hrvatska zavijena u crno

Blic pre 7 sati
Pronađena tela preostale dvojice hrvatskih planinara zatrpanih u lavini

Pronađena tela preostale dvojice hrvatskih planinara zatrpanih u lavini

Serbian News Media pre 8 sati
Strašna sudbina braće koju je zatrpala lavina u Sloveniji: Jedan se nedavno oženio, drugi spremao svadbu (foto)

Strašna sudbina braće koju je zatrpala lavina u Sloveniji: Jedan se nedavno oženio, drugi spremao svadbu (foto)

Kurir pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaSlovenijaSplitZagrebhelikopterplaninari

Svet, najnovije vesti »

„Jedina briga je kako i koliko dugo“: Kakav je put Ukrajine u EU i kolika je uloga Orbana?

„Jedina briga je kako i koliko dugo“: Kakav je put Ukrajine u EU i kolika je uloga Orbana?

Danas pre 4 minuta
Ubijen sudija u sudnici u Tirani

Ubijen sudija u sudnici u Tirani

Danas pre 1 sat
Makron zatražio od premijera u ostavci da još jednom pokuša da formira vladajuću većinu u parlamentu

Makron zatražio od premijera u ostavci da još jednom pokuša da formira vladajuću većinu u parlamentu

Danas pre 19 minuta
(Video) Sam i očajan! Pogledajte šta je Makron uradio posle podnošenja ostavke premijera Lekronija

(Video) Sam i očajan! Pogledajte šta je Makron uradio posle podnošenja ostavke premijera Lekronija

Blic pre 53 minuta
(Video) "izrael hoće Pred našim očima da izbriše čitavu populaciju": Greta Tunberg sletela na aerodrom, odmah usledio oštar…

(Video) "izrael hoće Pred našim očima da izbriše čitavu populaciju": Greta Tunberg sletela na aerodrom, odmah usledio oštar govor: "Nećemo stati"

Blic pre 49 minuta