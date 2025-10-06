"Sve je dodatno ‘začinilo’ spontano obrušavanje snega": Spasilačka ekipa detaljno opisala potragu za planinarima

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
"Sve je dodatno 'začinilo' spontano obrušavanje snega": Spasilačka ekipa detaljno opisala potragu za planinarima

U Julijskim Alpima u Sloveniji juče se dogodila tragedija, tri hrvatska planinara poginula su nakon što ih je zatrpala lavina, a potraga za njima trajala je gotovo 24 sata.

Slovenske spasilačke službe odmah su pokrenule operaciju potrage i spasavanja, ali hrvatskim planinarima nije bilo spasa. Juče je pronađeno telo jednog planinara iz Dalmacije, a danas i tela braće iz Kaštela. Svi stradali su bili mladi ljudi i deo veće grupe od osam planinara, prenosi Index. Slovenski spasioci iz Gorske službe spasavanja Bohinj detaljno su opisali kako je izgledala dramatična potraga. "Verujemo da ste već dobro obavešteni o zahtevnoj nedelji i delu
