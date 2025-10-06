U Sloveniji pronađena beživotna tela preostala dva hrvatska planinara

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: Tanjug
U Sloveniji pronađena beživotna tela preostala dva hrvatska planinara

Tela dvojjice hrvatskih planinara pronađena su u spasilačkoj akciji pod vrhom Toska u Julijskim Alpima.

Juče je pronađeno telo jednog od trojice hrvatskih planinara, a u današnjoj potrazi pronađena su i preostala dvojica, a kako nezvanično saznaje slovenački portal 24ur reč je o braći iz Kaštela. Miha Arh, šef spasilačke akcije, predsednik Društva gorske službe spašavanja Bohinj rekao je da su tokom današnje akcije uspeli da lociraju i preostala dva nestala planinara. "Pronašli smo obojicu – jedan se nalazio oko metar duboko u snegu, a drugi oko metar i po. Prvog smo
HrvatskaSlovenijaSnegplaninari

