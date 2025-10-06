Jedan se tek oženio, drugi planirao svadbu: Ove informacije o stradaloj braći teraju suze na oči: Hrvatska zavijena u crno

Troje hrvatskih planinara koji su nestali ispod vrha Tošca u slovenačkim Alpima pronađeni su mrtvi. Ovim je tragična priča dobila svoj kraj, a sada su otkrivene nove informacije o braći iz Kaštela.

U ekspediciji je bilo ukupno sedam planinara, od kojih su četvoro zbog loših vremenskih uslova ostali u planinarskom domu i nisu nastavili uspon tog jutra. Vremenski uslovi u Julijskim Alpima i dalje su veoma nepovoljni, sa velikom opasnošću od lavina. Kako piše Slobodna Dalmacija, jedan od preživelih je 40-godišnji konobar, koji je kontaktirao porodicu i potvrdio da je živ. Hrvatske i slovenačke spasilačke službe pronašle su tela trojice stradalih. Identifikacija