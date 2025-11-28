Prva žrtva korupcijskog skandala u Ukrajini: Šef kabineta Vladimira Zelenskog podneo ostavku

Šef kabineta Andrej Jermak podneo je ostavku, saopštio je Vladimir Zelenski. Ova odluka je usledila nakon što je u Ukrajini izbio korupcijski skandal koji seže sve do Zelenskog i njegovog okruženja.

Poslanik Vrhovne rade Jaroslav Železnjak izvestio je ranije danas da su Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) izvršili pretres u Jermakovoj kući zbog skandala o korupciji u energetskom sektoru koji je izbio u Ukrajini. Dopisnik „Fajnenšel tajmsa“ Kristofer Miler, pozivajući se na izvore, izvestio je da su pretresi ukrajinskih agencija za borbu protiv korupcije povezani sa istragom o