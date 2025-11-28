Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici posle sastanka Putina i Orbana

Kurir pre 2 sata
Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici posle sastanka Putina i Orbana

Mađarska je otvorila pitanje kupovine udela u ruskim naftnim kompanijama pod sankcijama tokom današnjih razgovora u Kremlju, izjavio je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.

On je naglasio da se o ovim pregovorima ne bi trebalo javno govoriti jer je reč o osetljivim poslovnim aranžmanima. - Takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je godinama naš pouzdan energetski partner. Mađarski partneri rade u tom pravcu, ali mnogo zavisi od samih poslovnih pregovora. Zato ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje - rekao je Novak, prenosi Sputnjik. Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i mađarskog premijera Viktora
