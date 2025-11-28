Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici

Večernje novosti pre 32 minuta
Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici

MAĐARSKA je otvorila pitanje kupovine udela u ruskim naftnim kompanijama pod sankcijama tokom današnjih razgovora u Kremlju, izjavio je potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak.

Foto: Profimedia/Ilustracija On je naglasio da se o ovim pregovorima ne bi trebalo javno govoriti jer je reč o osetljivim poslovnim aranžmanima. - Takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je godinama naš pouzdan energetski partner. Mađarski partneri rade u tom pravcu, ali mnogo zavisi od samih poslovnih pregovora. Zato ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje - rekao je Novak, prenosi Sputnjik. Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici posle sastanka Putina i Orbana

Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici posle sastanka Putina i Orbana

Kurir pre 1 sat
Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sakcijama

Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sakcijama

Pravda pre 47 minuta
Merc o Orbanovoj poseti Putinu: "Otišao bez našeg odobrenja"

Merc o Orbanovoj poseti Putinu: "Otišao bez našeg odobrenja"

Kurir pre 32 minuta
Mađarska razmatra kupovinu ruskih naftnih kompanija: Oglasili se zvaničnici

Mađarska razmatra kupovinu ruskih naftnih kompanija: Oglasili se zvaničnici

B92 pre 32 minuta
Orban: Mađarska oseća pune posledice ukrajinskog sukoba

Orban: Mađarska oseća pune posledice ukrajinskog sukoba

Politika pre 22 minuta
Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama; Rusija i Mađarska postigle sporazum o nuklearnoj…

Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama; Rusija i Mađarska postigle sporazum o nuklearnoj elektrani Pakš-2

RTV pre 1 sat
Lavrov: Razgovori Putina i Orbana bili veoma pozitivni, Moskva poštuje stav Mađarske

Lavrov: Razgovori Putina i Orbana bili veoma pozitivni, Moskva poštuje stav Mađarske

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinRusijaSputnik VMađarskaSankcije

Svet, najnovije vesti »

„Bezbednjak“: Ko je Oleksandar Litvinenko, novi ambasador Ukrajine u Srbiji?

„Bezbednjak“: Ko je Oleksandar Litvinenko, novi ambasador Ukrajine u Srbiji?

Danas pre 7 minuta
Više od 150.000 ruskih vojnika poginulo u ratu u Ukrajini

Više od 150.000 ruskih vojnika poginulo u ratu u Ukrajini

Danas pre 17 minuta
„Čovek broj dva u Ukrajini“: Ko je Andrij Jermak, koji je podneo ostavku na mestu šefa kabineta Zelenskog a protiv koga se…

„Čovek broj dva u Ukrajini“: Ko je Andrij Jermak, koji je podneo ostavku na mestu šefa kabineta Zelenskog a protiv koga se vodi istraga zbog korupcije?

Danas pre 1 sat
Sirijci na ulicama proslavili godišnjicu početka bitke koja je dovela do svrgavanja Asada

Sirijci na ulicama proslavili godišnjicu početka bitke koja je dovela do svrgavanja Asada

Danas pre 1 sat
Rusija zabranila rad organizaciji „Human Rights Watch“ (HRW)

Rusija zabranila rad organizaciji „Human Rights Watch“ (HRW)

Danas pre 2 sata