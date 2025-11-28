Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sakcijama

Pravda pre 3 sata  |  rs.sputniknews. com
Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sakcijama

Tokom pregovora u Kremlju razmatrana je mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija pogođenih nedavnim sankcijama, ali, kako je istakao potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak, ovi razgovori ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji.

„U principu, takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdani partner u energetici već godinama. Mađarski partneri trenutno rade u tom pravcu, a mnogo toga zavisi od poslovnih pregovora. Dakle, ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje“, istakao je on, odgovarajući na pitanje za ruske medije da li se na današnjim pregovorima razmatrala tema potencijalne kupovine udela ruskih naftnih kompanija od strane Mađarske. Sastanak predsednika
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici posle sastanka Putina i Orbana

Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici posle sastanka Putina i Orbana

Kurir pre 4 sati
Merc o Orbanovoj poseti Putinu: "Otišao bez našeg odobrenja"

Merc o Orbanovoj poseti Putinu: "Otišao bez našeg odobrenja"

Kurir pre 3 sata
Mađarska razmatra kupovinu ruskih naftnih kompanija: Oglasili se zvaničnici

Mađarska razmatra kupovinu ruskih naftnih kompanija: Oglasili se zvaničnici

B92 pre 3 sata
Orban: Mađarska oseća pune posledice ukrajinskog sukoba

Orban: Mađarska oseća pune posledice ukrajinskog sukoba

Politika pre 3 sata
Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici

Mađari kupuju ruske naftne kompanije? Hitno se oglasili zvaničnici

Večernje novosti pre 3 sata
Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama; Rusija i Mađarska postigle sporazum o nuklearnoj…

Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sankcijama; Rusija i Mađarska postigle sporazum o nuklearnoj elektrani Pakš-2

RTV pre 4 sati
Lavrov: Razgovori Putina i Orbana bili veoma pozitivni, Moskva poštuje stav Mađarske

Lavrov: Razgovori Putina i Orbana bili veoma pozitivni, Moskva poštuje stav Mađarske

Sputnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Mađarska

Svet, najnovije vesti »

Penzije u Evropi – pristojan život u starosti?

Penzije u Evropi – pristojan život u starosti?

Danas pre 5 minuta
Drama u Crnom moru: Eksplozija na ruskom tankeru: Sumnja se na minu, posada evakuisana (foto)

Drama u Crnom moru: Eksplozija na ruskom tankeru: Sumnja se na minu, posada evakuisana (foto)

Blic pre 1 sat
Dva tankera ruske „flote u senci“ se zapalila u Crnom moru nakon što su pogođena

Dva tankera ruske „flote u senci“ se zapalila u Crnom moru nakon što su pogođena

Danas pre 1 sat
Pomak u odnosima ili novi sukob: Tramp razgovarao telefonom sa Madurom o mogućem sastanku u SAD

Pomak u odnosima ili novi sukob: Tramp razgovarao telefonom sa Madurom o mogućem sastanku u SAD

Blic pre 35 minuta
Veliki poremećaji u avio-saobraćaju Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti na hiljade letova, izmene utiču na…

Veliki poremećaji u avio-saobraćaju Problem sa softverom na Erbasu A320 može da poremeti na hiljade letova, izmene utiču na 6.000 aviona

Blic pre 20 minuta