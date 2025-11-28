Potpredsednik ruske vlade: Mađarska razmatra kupovinu udela ruskih naftnih kompanija pod sakcijama

Tokom pregovora u Kremlju razmatrana je mogućnost da Mađarska kupi udeo ruskih naftnih kompanija pogođenih nedavnim sankcijama, ali, kako je istakao potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak, ovi razgovori ne bi trebalo da budu izloženi medijskoj pažnji.

„U principu, takva tema postoji i razmatrana je. Mađarska je naš pouzdani partner u energetici već godinama. Mađarski partneri trenutno rade u tom pravcu, a mnogo toga zavisi od poslovnih pregovora. Dakle, ovaj proces treba da se odvija tiho, bez medijske pažnje“, istakao je on, odgovarajući na pitanje za ruske medije da li se na današnjim pregovorima razmatrala tema potencijalne kupovine udela ruskih naftnih kompanija od strane Mađarske. Sastanak predsednika