Ukrajina uskoro počinje pregovore: Zelenski otkrio detalje

Ukrajinski predsednik je izjavio da će tu zemlju na pregovorima sa SAD o mirovnom planu za okončanje sukoba sa Rusijom koji će, kako je naveo, uskoro početi, predstavljati načelnik Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine Andrej Gnatov i sekretar Rustem Umerov

Zelenski je u večernjem video-obraćanju rekao da će među članovima ukrajinske delegacije biti i predstavnici Ministarstva spoljnih poslova i ukrajinske obaveštajne službe, prenosi Unian. On je dodao da su trenutno u toku pripreme za sastanak sa američkom stranom. "Pregovori će uskoro početi, a tamo će biti naši predstavnici - načelnik Generalštaba, predstavnici Ministarstva spoljnih poslova, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu i naša obaveštajna