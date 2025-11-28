Najgore tek dolazi? Skandal u Ukrajini još daleko od kulminacije

OSTAVKA Andrija Jermaka na mesto šefa kabineta Vladimira Zelenskog posledica je korupcionaškog skandala u Ukrajini koji je još daleko od kulminacije, izjavio je za RT Leonid Slucki, šef Odbora Državne dume za međunarodne poslove i lider Liberalno-demokratske partije Rusije.

Foto: Profimedia - Istraga treba da proceni njegovu moguću umešanost u korupcijske šeme i da izvuče odgovarajuće zaključke. Jermak je predvodio pregovaračku grupu za rešavanje ukrajinskog sukoba - rekao je on. Predsednik Vladimir Putin je rekao sve u vezi sa pregovaračkom pozicijom Rusije, podsetio je Slucki. - Spremni smo da razgovaramo o predlozima američke strane za ukrajinsko rešenje i da postignemo potpisivanje sporazuma sa legitimnim predstavnicima ukrajinske
