Rusija zabranila rad organizaciji „Human Rights Watch“ (HRW)

Danas pre 12 sati  |  Beta-AP
Rusija zabranila rad organizaciji „Human Rights Watch“ (HRW)

Rusija je danas zabranila rad organizaciji „Human Rights Watch“ (HRW) stavivši je na spisak „nepoželjnih organizacija“.

Ova odluka znači da HRW mora da obustavi rad u Rusiji kao i da njihovi saradnici ili simpaziteri mogu biti krivično gonjeni. Na listi „nepoželjnih organizacija“ u Rusiji je više od 275 organizacija, među kojima su i Radio Slobodna Evropa, istraživački centar Četam Haus (Chatham House), antikorupcijska grupa Transperensi Internešnel (Transparency international) i organizacija za zaštitu životne sredine WWF. Osnovana 1978. godine, organizacija HRW prati i istražuje
