Hitno upozorenje bivšeg ministra: "Putin vodi hibridni rat koji gura Evropu ka katastrofalnom sukobu"

Blic pre 4 sati
Gabrielius Landsbergis, bivši litvanski ministar spoljnih poslova, upozorio je da Rusija pod Vladimirom Putinom vodi hibridni rat koji neumoljivo gura Evropu ka katastrofalnom sukobu, koji je nazvao „trenutkom Perl Harbora“.

Landsbergis, koji je podneo ostavku u novembru, kritikovao je NATO zbog neodgovaranja na sve češće ruske provokacije, uključujući upade borbenih aviona i rojeve dronova iznad teritorije zemalja članica alijanse. Niz incidenata, uključujući kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane ruskih borbenih aviona MiG-31 i upade dronova iznad Poljske, izazvao je zabrinutost među evropskim liderima. Ovi potezi, prema Landsbergisu, deo su strategije „rata u senci“ Kremlja,
Ovo je deo Putinove strategije koji Evropu gura u katastrofalni sukob: „Prihvatamo li realnost da smo možda već u ratu?“

Danas pre 8 sati
250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

Kurir pre 1 sat
Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke…

Kurir pre 1 sat
Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Politika pre 1 sat
"Majdan" u Gruziji po peti put: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

Večernje novosti pre 1 sat
Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Blic pre 2 sata