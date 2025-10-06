Hitno upozorenje bivšeg ministra: "Putin vodi hibridni rat koji gura Evropu ka katastrofalnom sukobu"

Gabrielius Landsbergis, bivši litvanski ministar spoljnih poslova, upozorio je da Rusija pod Vladimirom Putinom vodi hibridni rat koji neumoljivo gura Evropu ka katastrofalnom sukobu, koji je nazvao „trenutkom Perl Harbora“.

Landsbergis, koji je podneo ostavku u novembru, kritikovao je NATO zbog neodgovaranja na sve češće ruske provokacije, uključujući upade borbenih aviona i rojeve dronova iznad teritorije zemalja članica alijanse. Niz incidenata, uključujući kršenje estonskog vazdušnog prostora od strane ruskih borbenih aviona MiG-31 i upade dronova iznad Poljske, izazvao je zabrinutost među evropskim liderima. Ovi potezi, prema Landsbergisu, deo su strategije „rata u senci“ Kremlja,