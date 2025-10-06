Ovo je deo Putinove strategije koji Evropu gura u katastrofalni sukob: „Prihvatamo li realnost da smo možda već u ratu?“

Gabrielius Landsbergis, bivši litvanski ministar spoljnih poslova, upozorio je da Rusija pod vođstvom Vladimira Putina vodi hibridni rat koji Evropu neumoljivo gura ka katastrofalnom sukobu, koji je nazvao „trenutkom Perl Harbura“.

Landsbergis, koji je u novembru podneo ostavku na svoju funkciju, kritikovao je NATO zbog nedostatka odgovora na sve učestalije ruske provokacije, uključujući upade borbenih aviona i rojeve dronova iznad teritorije članica saveza, prenosi Večernji list. Niz incidenata, uključujući narušavanje estonskog vazdušnog prostora ruskim borbenim avionima MiG-31 i upade dronova iznad Poljske, izazvao je zabrinutost među evropskim liderima. Ovi potezi, prema Landsbergisu, deo