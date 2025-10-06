Tramp objavio rat! Pogođen brod kod obale ove zemlje: "Pročistićemo teroriste iz vode"

Blic pre 2 sata
Tramp objavio rat! Pogođen brod kod obale ove zemlje: "Pročistićemo teroriste iz vode"

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je danas da su snage te zemlje prethodne noći pogodile još jedan brod koji je navodno prevozio drogu kod obale Venecuele.

Tramp je, tokom govora u američkoj Pomorskoj bazi Norfolk u Virdžiniji, pored nosača aviona "Hari S. Truman", kazao i da ce Sjedinjene Američke Države početi da ispituju trgovinu drogom koja se odvija na kopnu, prenosi Rojters. - Poslednjih nedelja, mornarica je podržala našu misiju da počistimo teroriste kartela iz vode... izveli smo još jedan (udar) sinoć. Sada jednostavno ne možemo da pronađemo nijedan (brod). Više ne dolaze morem, tako da ćemo sada morati da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zaoštrava se sukob sa venecuelom Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

Zaoštrava se sukob sa venecuelom Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersVenecuelaDonald TrampVirdžinija

Svet, najnovije vesti »

250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

250.000 Ljudi marširalo protiv izraela! Krcate ulice uprkos kiši: "Najmanje što možemo zbog užasa u Gazi" (foto)

Kurir pre 1 sat
Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke…

Poljska istražuje sumnjive ostatke drona pronađene oko 100 km od Varšave: Reagovali nadležni organi, država u stanju visoke pripravnosti

Kurir pre 1 sat
Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Amerika: u prethodnoj školskoj godini zabranjeno više od 3.700 knjiga

Politika pre 1 sat
"Majdan" u Gruziji po peti put: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

"Majdan" u Gruziji po peti put: Zaplenjena velika količina oružja i eksploziva, a tu su i Ukrajinci

Večernje novosti pre 1 sat
Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Oglasio se Iran pred ključne pregovore: "Podržavamo svaku inicijativu za palestinsko samoopredeljenje"

Blic pre 2 sata