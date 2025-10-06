Zaoštrava se sukob sa venecuelom Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

Večernje novosti pre 1 sat
Zaoštrava se sukob sa venecuelom Tramp najavio: Sa mora prelazimo i na kopnene udare po narko-kartelima

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je danas da su snage te zemlje prethodne noći pogodile još jedan brod koji je navodno prevozio drogu kod obale Venecuele.

Foto: AP Tramp je, tokom govora u američkoj Pomorskoj bazi Norfolk u Virdžiniji, pored nosača aviona "Hari S. Truman", kazao i da će Sjedinjene Američke Države početi da ispituju trgovinu drogom koja se odvija na kopnu, prenosi Rojters. -Poslednjih nedelja, mornarica je podržala našu misiju da počistimo teroriste kartela iz vode... izveli smo još jedan (udar) sinoć. Sada jednostavno ne možemo da pronađemo nijedan (brod)". Više ne dolaze morem, tako da ćemo sada
