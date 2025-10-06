Francuski sindikat prosvetnih radnika: Podrška „mobilizaciji protiv autoritarizma u Srbiji“

Francuski sindikat prosvetnih radnika i javnih službenika (FSU) saopštilo je da pruža podršku „mobilizaciji protiv autoritarizma u Srbiji“ i pozvao evropske vlasti i francusku vladu da preuzmu odgovornost „osuđujući represiju u Srbiji i preduzimajući mere prema srpskoj vladi kako bi se osiguralo poštovanje ljudskih prava“. „Moćan narodni protestni pokret se odvija u Srbiji već skoro godinu dana protiv korumpiranog i autoritarnog režima. Stotine hiljada građana,