Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

Kako imuni sistem uništava infekcije, a u isto vreme čuva ćelije tela? Odgovor na to pitanje doneo je Šimonu Sakagučiju, japanskom istraživaču, Meri Brunkov i Fred Ramsdel, američkim naučnicima Nobelovu nagradu iz oblasti fiziologije i medicine za 2025. godinu.

Oni su otkrili „čuvare“ koji eliminišu delove imunog sistema sposobne da napadnu telo. Istraživanje se koristi za razvoj novih tretmana za autoimune bolesti i rak. Pobednici dele nagradni fond vredan 11 miliona švedskih kruna, što je oko 1,1 miliona evra. „Njihova otkrića su bila presudna za naše razumevanje kako funkcioniše imuni sistem i zašto svi ne razvijamo ozbiljne autoimune bolesti“ , kaže Ole Kampe, predsednik Nobelovog komiteta. Istraživanje je ključno za