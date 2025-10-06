Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

Kako imuni sistem uništava infekcije, a u isto vreme čuva ćelije tela? Odgovor na to pitanje doneo je Šimonu Sakagučiju, japanskom istraživaču, Meri Brunkov i Fred Ramsdel, američkim naučnicima Nobelovu nagradu iz oblasti fiziologije i medicine za 2025. godinu.

Oni su otkrili „čuvare“ koji eliminišu delove imunog sistema sposobne da napadnu telo. Istraživanje se koristi za razvoj novih tretmana za autoimune bolesti i rak. Pobednici dele nagradni fond vredan 11 miliona švedskih kruna, što je oko 1,1 miliona evra. „Njihova otkrića su bila presudna za naše razumevanje kako funkcioniše imuni sistem i zašto svi ne razvijamo ozbiljne autoimune bolesti“ , kaže Ole Kampe, predsednik Nobelovog komiteta. Istraživanje je ključno za
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Naučnici Brunkov, Ramsdel i Sakaguči dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za 2025.

Naučnici Brunkov, Ramsdel i Sakaguči dobitnici Nobelove nagrade za medicinu za 2025.

RTS pre 58 minuta
Sedam zanimljivih činjenica o Nobelovoj nagradi FOTO

Sedam zanimljivih činjenica o Nobelovoj nagradi FOTO

B92 pre 1 sat
Troje naučnika dobilo ovogodišnju Nobelovu nagradu za medicinu

Troje naučnika dobilo ovogodišnju Nobelovu nagradu za medicinu

Biznis.rs pre 2 sata
Tri naučnika podelila Nobelovu nagradu za medicinu

Tri naučnika podelila Nobelovu nagradu za medicinu

Nova ekonomija pre 3 sata
Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

BBC News pre 2 sata
Troje naučnika dobilo Nobelovu nagradu za medicinu: Za otkrića vezana za perifernu imunu toleranciju

Troje naučnika dobilo Nobelovu nagradu za medicinu: Za otkrića vezana za perifernu imunu toleranciju

Radio 021 pre 3 sata
Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

Nobelova nagrada za medicinu naučnicima koji su proučavali imuni sistem

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nobelova nagrada

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB Izraelska delegacija stigla u Egipat na pregovore o Trampovom planu za Gazu

BLISKOISTOČNI SUKOB Izraelska delegacija stigla u Egipat na pregovore o Trampovom planu za Gazu

RTV pre 28 minuta
Izrael deportovao Gretu Tunberg i još 170 osoba, među njima i srpski student

Izrael deportovao Gretu Tunberg i još 170 osoba, među njima i srpski student

Danas pre 33 minuta
Sisi: Nema mira bez Palestine

Sisi: Nema mira bez Palestine

Danas pre 14 minuta
Poslednji veliki potez milijardera: Kupuje deo kompanije za skoro 10 milijardi dolara u kešu

Poslednji veliki potez milijardera: Kupuje deo kompanije za skoro 10 milijardi dolara u kešu

Nova pre 23 minuta
Evropske Demokrate kritikovale Merkel jer je okrivila Pojsku i države Baltika za rat u Ukrajini

Evropske Demokrate kritikovale Merkel jer je okrivila Pojsku i države Baltika za rat u Ukrajini

N1 Info pre 8 minuta