Obustavljeni letovi na aerodromu u Oslu zbog dronova: Pilot prijavio da je uočio nekoliko letelica

Euronews pre 35 minuta  |  Autor: Tanjug
Obustavljeni letovi na aerodromu u Oslu zbog dronova: Pilot prijavio da je uočio nekoliko letelica

Aerodrom Gardermoen u Oslu privremeno je jutros obustavio dolaske nakon prijave da je primećeno više dronova u blizini, prenela je norveška novinska agencija NTB.

Policija je saopštila da je pilot Norveških avijacija tokom prilaska aerodromu prijavio da je uočio između tri i pet dronova, preneo je Reuters. Zbog incidenta, nekoliko dolaznih letova je preusmereno ili zadržano. Izveštaji o dronovima za sada nisu potvrđeni, a letovi su u međuvremenu nastavljeni, saopštile su vlasti. Evropski aerodromi su poslednjih nedelja više puta obustavljali operacije zbog dronova, uključujući i aerodrome u Kopenhagenu i Minhenu.
