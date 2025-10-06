Privremeno obustavljeni letovi na aerodromu u Oslu zbog dronova

Aerodrom Gardermoen u Oslu privremeno je obustavio dolaske nakon prijave da je primećeno više dronova u blizini, prenela je norveška novinska agencija NTB.

Policija je saopštila da je pilot "Norvidžan er" tokom prilaska aerodromu prijavio da je uočio između tri i pet dronova, preneo je Rojters. Zbog incidenta, nekoliko dolaznih letova je preusmereno ili zadržano. Izveštaji o dronovima za sada nisu potvrđeni, a letovi su u međuvremenu nastavljeni, saopštile su vlasti. Aerodrom u Oslu bio je zatvoren i pre desetak dana zbog uočavanja drona. Svi letovi bili su preusmereni na obližnje aerodrome, a saobraćaj je obnovljen
