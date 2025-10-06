uživo RAT U UKRAJINI Rusija tvrdi da je uništila 251 ukrajinski dron tokom noći iznad ruskih regiona

Euronews pre 21 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Rat u Ukrajini traje 1.320 dana. Pet osoba je poginulo u Ukrajini nakon intenzivnih ruskih raketnih i dronskih napada tokom noći, a desetine hiljada ostale su bez struje. Četiri člana jedne porodice, uključujući 15-godišnju devojku, poginula su u selu Lapaivka, dok su napadi uglavnom ciljali zapadni region Lavova. Ukrajinska vazdušna odbrana zabeležila je više od 500 napadačkih dronova i više od 50 raketa, dok je ukupni broj udara procenjen na 549. Poljska je
Ruske vlasti: Masovni ukrajinski napad, presretnuto više od 250 dronova

N1 Info pre 6 minuta
(Video) Gori nebo, sirene zavijaju: Fabrika eksploziva u plamenu! Ukrajinski dronovi udarili na više gradova – Rusi u haosu

Blic pre 11 minuta
Žestok napad ukrajinaca na belgorod! Padaju granate, 40.000 ljudi u mraku, nestala struja! Objavljeni snimci (foto/video)

Kurir pre 31 minuta
Ukrajinci udarili na Belgorod: Oko 40.000 ljudi ostalo bez struje, stižu prvi snimci

Telegraf pre 56 minuta
Napad Ukrajine na ruski Belgorod prekinuo struju za hiljade ljudi, kaže regionalni zvaničnik

Slobodna Evropa pre 1 sat
Zelenski: Putin se smeje Zapadu; Ekonomist: Skoro polovina ruskih rafinerija oštećena

RTS pre 1 sat
Scena nakon napada je pomalo sablasna Vidite šta je ukrajinska vojska uradila ruskom gradu (video)

Alo pre 1 sat
Francuski sindikat prosvetnih radnika osudio represiju u Srbiji i pozvao na reakciju

N1 Info pre 35 minuta
Broj poginulih u urušavanju škole u Indoneziji porastao na 50

RTV pre 41 minuta
Presretnuta propalestinska flotila ka Gazi, Izrael deportuje stotine

BBC News pre 11 minuta
Urušavanje škole u ​​Indoneziji: Broj žrtava porastao na 54

Nova pre 31 minuta
Francuski sindikat prosvetnih radnika osudio represiju u Srbiji i pozvao na reakciju

Nedeljnik pre 31 minuta