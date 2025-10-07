(Video) "pronašla sam svoju bebu mrtvu, unakaženu": Rotvajleri rastrgli dečaka (2) u dvorištu vrtića: Dadilja spavala, majka predosetila tragediju

Dvogodišnjeg dečaka ubili su rotvajleri u neregistrovanom vrtiću u Džordžiji, nakon što je njegova dadilja otišla na spavanje i ostavila ga bez nadzora.

Stejsi Viler Kob (48) je uhapšena zbog smrti Kamira Džonsa, saopštilo je policija Valdaste u okrugu Launds i protiv nje su podignute optužnice za ubistvo drugog stepena i okrutnost prema deci drugog stepena. Policija, vatrogasci i Služba hitne medicinske pomoći Južne Džordžije dobili su prijavu na napad pasa 4. oktobra. Kada su stigli u vrtić tamo su zatekli mrtvog dečaka u dvorištu neregistrovanog vrtića koji je vodila Kob. Njega su na smrt izujedali njeni
