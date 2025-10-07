Dečaka (2) usmrtili psi u nelegalnom vrtiću Uhapšena vlasnica, policija otkrila jezive detalje

Alo pre 2 sata
Dečaka (2) usmrtili psi u nelegalnom vrtiću Uhapšena vlasnica, policija otkrila jezive detalje

Dvogodišnji dečak preminuo je od ujeda dva psa rase rotvajler dok je bio ostavljen bez nadzora u nelegalnom vrtiću u gradu Valdosta u američkoj saveznoj državi Džordžiji

Prema saopštenju policije, dečak je bio jedini korisnik vrtića koji je vodila Stejsi Viler Kob (48), koja je u svom domu vodila neregistrovanu ustanovu, prenosi NBC. Dečakova majka je dete ostavila u vrtiću tog dana, a Kob je, kako je kasnije izjavila, zaspala, pretpostavljajući da je i dečak u tom trenutku spavao. U dvorištu je otvorio kavez sa dva velika rotvajlera koji su ga potom napali i usmrtili. Istragom je utvrđeno da je Kob ostavila dečaka bez nadzora više
