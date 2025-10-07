Stravično Dvogodišnjeg dečaka ubili psi u nelegalnom vrtiću

Večernje novosti pre 4 sati
DVOGODIŠNjI dečak preminuo je od ujeda dva psa rase rotvajler dok je bio ostavljen bez nadzora u nelegalnom vrtiću u gradu Valdosta u američkoj saveznoj državi Džordžiji.

Foto: Free Images Pixabay Prema saopštenju policije, dečak je bio jedini korisnik vrtića koji je vodila Stejsi Viler Kob (48), koja je u svom domu vodila neregistrovanu ustanovu, prenosi NBC. Dečakova majka je dete ostavila u vrtiću tog dana, a Kob je, kako je kasnije izjavila, zaspala, pretpostavljajući da je i dečak u tom trenutku spavao. Dečak je, međutim, uspeo da se oslobodi nadzora i izađe iz kuće. U dvorištu je otvorio kavez sa dva velika rotvajlera koji su
Blic pre 3 sata
Politika pre 4 sati
Alo pre 5 sati
