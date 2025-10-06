Krvoproliće u Australiji, ima mrtvih i ranjenih! Ispalio najmanje 50 hitaca po automobilima u prolazu, izrešetao i policijsku patrolu! (foto/video)

Kurir pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Preneo: V.M.)
Krvoproliće u Australiji, ima mrtvih i ranjenih! Ispalio najmanje 50 hitaca po automobilima u prolazu, izrešetao i policijsku…

Najmanje jedna osoba je ubijena, a 16 je povređeno u pucnjavi u Novom Južnom Velsu, u Australiji, saopštila je policija.

Šezdesetogodišnji muškarac uhapšen je sinoć oko 21:30 sati u Krojdon parku u Sidneju, nakon što je, kako se sumnja, iz vatrenog oružja ispalio najmanje 50 hitaca na prolazna vozila, uključujući i policijsku patrolu, piše "Njuz.kom" (News.com). Prema navodima policije, motiv za napad još nije poznat. Načelnik policije Novog Južnog Velsa Mal Lanjon opisao je incident kao "ozbiljan i zastrašujuć". On tvrdi da je u kući osumnjičenog pronađena puška kalibra 30. U
Ključne reči

AustralijapucnjavaSidnej

