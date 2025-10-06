Grujić (SSP) o izjavi ministra Glišića: Zbog naprednjačke korupcije niko više ne sme da strada

Moj Novi Sad pre 21 minuta
Grujić (SSP) o izjavi ministra Glišića: Zbog naprednjačke korupcije niko više ne sme da strada
Dr Danijela Grujić, članica predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) i pokrajinski poslanik iz redova iste partije Milan Vasiljević, obratili su se ministru za javna ulaganja Darku Glišiću koji je izjavio da na komemorativnom skupu 1. novembra, na koji studenti pozivaju kako bi obeležili godišnjicu pada nadstrešnice, očekuje "najveće moguće nasilje". – Kako se usuđujete, Glišiću, da optužujete građane Novog Sada i naše goste iz cele Srbije da planiramo da na
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Novo lice Srbije: Glišićeva izjava priprema terena za nasilje

Novo lice Srbije: Glišićeva izjava priprema terena za nasilje

Danas pre 8 sati
SSP: Glišiću, prijavi policiji saznanja o nasilju koje se očekuje 1.novembra

SSP: Glišiću, prijavi policiji saznanja o nasilju koje se očekuje 1.novembra

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SSPNovi Sadkorupcija

Politika, najnovije vesti »

Grujić (SSP) o izjavi ministra Glišića: Zbog naprednjačke korupcije niko više ne sme da strada

Grujić (SSP) o izjavi ministra Glišića: Zbog naprednjačke korupcije niko više ne sme da strada

Moj Novi Sad pre 21 minuta
Vučić danas u Albaniji, učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni u Draču

Vučić danas u Albaniji, učestvuje na samitu Procesa Brdo-Brioni u Draču

RTV pre 3 sata
Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i…

Studenti u „Utisku nedelje“: Nećemo biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Danas pre 4 sati
Druga linija studentskog fronta

Druga linija studentskog fronta

Radar pre 4 sati
Utisak: Studenti neće biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Utisak: Studenti neće biti na listi za republičke izbore, na lokalu mogući različiti modeli kao u Mionici i Negotinu

Novi magazin pre 4 sati