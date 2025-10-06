Grčka upozorava na prisustvo sumpor-dioksida u sušenim jagodama iz Srbije

Grčka upozorava na prisustvo sumpor-dioksida u sušenim jagodama iz Srbije

Grčka je povukla osmotski sušene jagode iz Srbije zbog nedeklarisanih sulfita, označivši rizik kao ozbiljan, nakon sličnih slučajeva sa kajsijama.

Grčka je izdala upozorenje o prisustvu sumpor-dioksida u osmotski sušenim jagodama iz Srbije, koje su povučene sa tržišta zbog ozbiljnog rizika po zdravlje. Ovo je objavljeno na sajtu evropskog sistema za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani (RASFF). Danas N1 Info Radio 021

Ranije je Grčka pronašla nedeklarisane sulfite i u osmotski sušenim kajsijama iz Srbije, što ukazuje na ponovljene probleme sa deklaracijom i bezbednošću ovih proizvoda. Danas Moj Novi Sad Jugmedia

Sumpor-dioksid se koristi za sprečavanje rasta bakterija i produženje trajnosti proizvoda, ali njegova nedeklarisana upotreba predstavlja zdravstveni rizik za potrošače. Ozon press Nova Novi magazin

