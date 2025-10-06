Prevrnuo se čamac sa najmanje 10 osoba: Strahuje se da ima stradalih

Noćas se kod Bačke Palanke prevrnuo čamac na Dunavu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama u čamcu je bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije, među kojima ima i stradalih, objavio je RTS. Na potezu između hrvatskog Sotina i Bačkog Novog Sela i Plavne, u opštini Bač noćas se prevrnuo čamac na Dunavu, u kome je, prema nezvaničnim informacijama, bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao plovilom. Više osoba završilo je u vodi nakon prevrtanja. Spasioci i