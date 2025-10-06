Pomoćni generatori u nuklearki Zaporožje funkcionišu normalno

Politika pre 2 sata
Pomoćni generatori u nuklearki Zaporožje funkcionišu normalno

Nuklearka nastavlja da radi autonomno, pošto gotovo dve nedelje nema napajanje strujom spolja

SIMFEROPOLj - Pomoćni generatori u nuklearki Zaporožje funkcionišu normalno nakon što ova nuklearna elektrana već skoro dve nedelje radi bez napajanja strujom spolja, saopštila je danas direktorka službe za komunikacije Jevgenija Jašina, prenose ruski mediji. Ona je dodala da su neki od generatora u pripravnosti i spremni da po potrebi odmah budu aktivirani, kao i da ima dovoljno goriva za njihov rad, prenela je agencija RIA Novosti. „Nuklearka Zaporožje nastavlja
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina pogodila fabriku eksploziva u Rusiji i naftni terminal na Krimu

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina pogodila fabriku eksploziva u Rusiji i naftni terminal na Krimu

RTV pre 21 minuta
(Video) Neviđeni kolaps u Rusiji! Širi se panika, grad od 300.000 ljudi ostao bez struje: Eksplozije odjekuju, buknuli požari…

(Video) Neviđeni kolaps u Rusiji! Širi se panika, grad od 300.000 ljudi ostao bez struje: Eksplozije odjekuju, buknuli požari

Blic pre 21 minuta
Kremlj: Rusija nije odgovorna za incidente sa dronovima u Evropi; Ukrajina pogodila najveći naftni terminal na Krimu

Kremlj: Rusija nije odgovorna za incidente sa dronovima u Evropi; Ukrajina pogodila najveći naftni terminal na Krimu

RTS pre 31 minuta
Uživo ukrajina napala krim, snimci su zastrašujući Eksplozije odzvanjaju, pogođeno skladište sa 250.000 tona goriva! (video)…

Uživo ukrajina napala krim, snimci su zastrašujući Eksplozije odzvanjaju, pogođeno skladište sa 250.000 tona goriva! (video)

Alo pre 1 sat
Ukrajinci nakon jezivih napada Rusima "uterali strah u kosti": Belgorod ostao u mraku, snimci su neverovatni

Ukrajinci nakon jezivih napada Rusima "uterali strah u kosti": Belgorod ostao u mraku, snimci su neverovatni

Telegraf pre 2 sata
VIDEO: Mrak u Belgorodu: Ukrajinski udar ostavio ruski grad bez struje

VIDEO: Mrak u Belgorodu: Ukrajinski udar ostavio ruski grad bez struje

Nova pre 3 sata
uživo RAT U UKRAJINI Sedam osoba povređeno u ruskom napadu na Hersonsku oblast

uživo RAT U UKRAJINI Sedam osoba povređeno u ruskom napadu na Hersonsku oblast

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zaporožje

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina pogodila fabriku eksploziva u Rusiji i naftni terminal na Krimu

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina pogodila fabriku eksploziva u Rusiji i naftni terminal na Krimu

RTV pre 21 minuta
Tri naučnika podelila Nobelovu nagradu za medicinu

Tri naučnika podelila Nobelovu nagradu za medicinu

Nova ekonomija pre 1 minut
Francuski premijer podneo ostavku nekoliko sati nakon što je objavio sastav nove vlade

Francuski premijer podneo ostavku nekoliko sati nakon što je objavio sastav nove vlade

Beta pre 6 minuta
Lekorni se oglasio nakon što je podneo ostavku: „Ja sam bio spreman“

Lekorni se oglasio nakon što je podneo ostavku: „Ja sam bio spreman“

Danas pre 21 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Izraelska delegacija danas stiže u Egipat na pregovore o Trampovom planu za Gazu

BLISKOISTOČNI SUKOB Izraelska delegacija danas stiže u Egipat na pregovore o Trampovom planu za Gazu

RTV pre 31 minuta