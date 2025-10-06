Nuklearka nastavlja da radi autonomno, pošto gotovo dve nedelje nema napajanje strujom spolja

SIMFEROPOLj - Pomoćni generatori u nuklearki Zaporožje funkcionišu normalno nakon što ova nuklearna elektrana već skoro dve nedelje radi bez napajanja strujom spolja, saopštila je danas direktorka službe za komunikacije Jevgenija Jašina, prenose ruski mediji. Ona je dodala da su neki od generatora u pripravnosti i spremni da po potrebi odmah budu aktivirani, kao i da ima dovoljno goriva za njihov rad, prenela je agencija RIA Novosti. „Nuklearka Zaporožje nastavlja