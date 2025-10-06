Evakuisane stotine planinara sa zavejanog Mont Everesta

Radio 021 pre 19 minuta  |  FoNet
Stotine planinara zaglavljenih u mećavi blizu istočne strane Mont Everesta spasioci su odveli na sigurno, javili su kineski državni mediji, dok su neobično obilan sneg i padavine pogodile Himalaje.

Oko 350 planinara stiglo je do gradića Kvadanga, dok je uspostavljena komunikacija s preostalih više od 200 planinara, navodi Rojters prenoseći podatke kineske televizije CCTV. "Bilo je tako mokro i hladno u planinama, a hipotermija je predstavljala stvarni rizik", rekla je Čen Gešuang, koja je bila deo planinarskog tima od 18 članova koji su pristigli do Kvadanga. "Vreme ove godine nije normalno. Vodič je rekao da se nikad nije susreo s ovakvim vremenom u oktobru.
