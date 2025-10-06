"Ubio je najboljeg prijatelja slučajno, misleći da je divlja svinja": Užasni detalji tragedije kod Prijepolja, sve se dogodilo u potoku na nepristupačnom terenu

RINA pre 48 minuta
"Ubio je najboljeg prijatelja slučajno, misleći da je divlja svinja": Užasni detalji tragedije kod Prijepolja, sve se dogodilo…

"Ubio je najboljeg prijatelja slučajno, misleći da je divlja svinja": Užasni detalji tragedije kod Prijepolja, sve se dogodilo u potoku na nepristupačnom terenu Prijepolje – U mestu Hrti, u okolini Prijepolja, dogodila se teška tragedija kada je tokom lova jedan muškarac greškom usmrtio svog prijatelja.

Prema nezvaničnim informacijama, grupa lovaca bila je na nepristupačnom terenu, u blizini Kamene gore, kada se iz jednog potoka začuo lavež pasa. - Lovac koji je pucao mislio je da se radi o divljoj svinji, ali se ispostavilo da je pogodio kolegu s kojim je bio u istom lovu, i to jednog od svojih najbližih prijatelj - kazao je za RINU izvor upoznat sa slučajem. Zbog težine terena, na lice mesta su izašli pripadnici policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i hitne
