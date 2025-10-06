"Večiti" započinju takmičenje u ABA ligi - Partizan dočekuje Krku, a Zvezda Zadar

Prve utakmice u ABA ligi "večiti" rivali odigraće večeras. Prvo će košarkaši Partizana od 18 časova u Beogradskoj areni dočekati ekipu Krke, a potom će dva sata kasnije Crvena zvezda u Hali "Aleksandar Nikolić" odmeriti snage sa Zadrom.

Zvanična sezona u evropskoj košarci je počela pre dve nedelje, a duelom između FMP-a i Igokee u petak i takmičenje u ABA ligi, ali ovaj put u izmenjenom formatu. S obzirom na to da su timovi sada podeljeni u A i B grupu, svakoj ekipi će se desiti da jedne nedelje bude slobodna i ne igra utakmicu u regionalnom takmičenju. Košarkaši Partizana će u okviru A grupe odigrati premijerni meč sa Krkom u Beogradskoj areni sa početkom u 18 časova. Izabranici Željka Obradovića