"Večiti" započinju takmičenje u ABA ligi - Partizan dočekuje Krku, a Zvezda Zadar

RTS pre 14 minuta
"Večiti" započinju takmičenje u ABA ligi - Partizan dočekuje Krku, a Zvezda Zadar

Prve utakmice u ABA ligi "večiti" rivali odigraće večeras. Prvo će košarkaši Partizana od 18 časova u Beogradskoj areni dočekati ekipu Krke, a potom će dva sata kasnije Crvena zvezda u Hali "Aleksandar Nikolić" odmeriti snage sa Zadrom.

Zvanična sezona u evropskoj košarci je počela pre dve nedelje, a duelom između FMP-a i Igokee u petak i takmičenje u ABA ligi, ali ovaj put u izmenjenom formatu. S obzirom na to da su timovi sada podeljeni u A i B grupu, svakoj ekipi će se desiti da jedne nedelje bude slobodna i ne igra utakmicu u regionalnom takmičenju. Košarkaši Partizana će u okviru A grupe odigrati premijerni meč sa Krkom u Beogradskoj areni sa početkom u 18 časova. Izabranici Željka Obradovića
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Partizan kreće u odbranu titule: Evo gde možete da gledate prenos utakmice Partizan - Krka

Partizan kreće u odbranu titule: Evo gde možete da gledate prenos utakmice Partizan - Krka

Kurir pre 14 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Krka Novo Mesto u 1. kolu ABA lige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Partizan - Krka Novo Mesto u 1. kolu ABA lige

Telegraf pre 1 sat
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Zadar u 1. kolu ABA lige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Crvena zvezda - Zadar u 1. kolu ABA lige

Telegraf pre 39 minuta
Crvena zvezda kreće u napad na titulu u ABA ligi: Evo gde gledati meč Crena zvezda - Zadar

Crvena zvezda kreće u napad na titulu u ABA ligi: Evo gde gledati meč Crena zvezda - Zadar

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanŽeljko ObradovićFMPBeogradska ArenaZadarABA liga

Sport, najnovije vesti »

"Večiti" započinju takmičenje u ABA ligi - Partizan dočekuje Krku, a Zvezda Zadar

"Večiti" započinju takmičenje u ABA ligi - Partizan dočekuje Krku, a Zvezda Zadar

RTS pre 14 minuta
Mijatović: Vratićemo FK gde mu je i mesto

Mijatović: Vratićemo FK gde mu je i mesto

Sportski žurnal pre 4 minuta
Džabari Parker staloženo: To me je i privuklo u Partizan

Džabari Parker staloženo: To me je i privuklo u Partizan

Sport klub pre 19 minuta
VIDEO Impresivni Topić oduševio sve, o jednom potezu se posebno priča

VIDEO Impresivni Topić oduševio sve, o jednom potezu se posebno priča

Nova pre 14 minuta
Partizan kreće u odbranu titule: Evo gde možete da gledate prenos utakmice Partizan - Krka

Partizan kreće u odbranu titule: Evo gde možete da gledate prenos utakmice Partizan - Krka

Kurir pre 14 minuta