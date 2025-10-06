Prevrnuo se čamac na Dunavu kod Bačke Palanke, stradao kineski državljanin

BAČKA PALANKA - Na reci Dunav kod mesta Plavna u nedelju oko 20.45 časova se prevrnuo čamac u kojem je bilo najmanje deset osoba, među kojima državljani Kine, a od kojih je jedna osoba nastradala.

Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, odmah po prijavi na mesto događaja upućene su patrole PU u Novom Sadu, granične policije i pripadnici Sektora za vanredne situacije, a kontaktirana je i policija Hrvatske. U Bačkom Novom Selu je u akciji spasavanja iz vode izvučena jedna osoba, kineski državljanin, kod koga je konstatovana smrt. Do sada su pronađena još četiri kineska državljanina kojima je ukazana lekarska pomoć. Prema dosadašnjim informacijama, policija