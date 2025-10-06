Kraj je počeo! Ovo je samo prvi korak: Uskoro će i Makronu da kažu – „O’revuar“

Sputnik pre 47 minuta
Kraj je počeo! Ovo je samo prvi korak: Uskoro će i Makronu da kažu – „O’revuar“

Francusku, kao i druge takozvane zapadne demokratije, pogađa duboka sistemska kriza. Ne može se rešiti tako što se požar gasi benzinom. Dosadašnji potezi mogu da se tumače kao namera da se još malo dobije na vremenu. Ali kraj je počeo. Ovo nije ostavka premijera, već prvi korak ka abdikaciji Makrona koji je odavno izgubio elementarni legitimitet.

Ovo za Sptunjik, komentarišući ostavku francuskog premijera Sebastijana Lekornija, kaže novinar i analitičar Milorad Vukašinović: Lekorni je podneo ostavku, nakon što je na funkciji premijera proveo samo 27 dana, što je najkraći premijerski mandat u istoriji države. Ostavka je usledila manje od 24 sata nakon što je imenovao nove ministre i izneo plan prve faze rada vlade, u kojoj su se uglavnom našli bivši ministri i bliski saradnici predsednika Makrona.
