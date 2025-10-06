Novaku se ne menja termin – poznato kada se bori za četvrtfinale

Sputnik pre 8 minuta
Novaku se ne menja termin – poznato kada se bori za četvrtfinale

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u utorak se bori za četvrtfinale mastersa u Šangaju protiv Španca Žaumea Munara.

Baš kao i sve prethodne mečeve od početka turnira, Novak Đoković meč osmine finala igraće u utorak od 12.30. Na terenu su prethodno Gabrijel Dijalo i Zuzu Bergs, a pobednik tog duela čekaće pobednika meča između Đokovića i Munara. Potom sledi duel Đovani Petši Perikara i Holgera Runea. Ovo će biti drugi susret srpskog asa i španskog tenisera. Jedini meč odigrali su na Rolan Garosu 2018. godine kada je Novak bio ubedljiv 3:0. Munar je trenutno 41. teniser
