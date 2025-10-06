Prevrnuo se čamac na Dunavu kod Bačke Palanke, ima poginulih

Sputnik pre 53 minuta
Prevrnuo se čamac na Dunavu kod Bačke Palanke, ima poginulih

Noćas se kod Bačke Palanke prevrnuo čamac na Dunavu. Na čamcu je, prema prvim nezvaničnim informacijama, bilo 10 državljana Kine, među kojima ima i nastradalih. Na plovilu je bio i jedan državljanin Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao čamcem.

Spasioci i dalje tragaju za nekoliko nestalih osoba, dok su ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca na terenu. Na mestu nesreće angažovani su i specijalistički timovi za spasavanje na vodi iz Srbije i Hrvatske. Nadležni organi najavili su da će po završetku istrage objaviti zvanično saopštenje o uzrocima tragedije, prenosi RTS. Pogledajte i:
