Počela višednevna AKCIJA POLICIJE na putevima Srbije, u fokusu i vozači i pešaci

Međunarodna akcija "Fokus na putu", usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane vozača i pešaka, sprovodi se od danas do 12. oktobra na putevima 34 evropske države članice organizacije ROADPOL, među kojima je i Srbija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije sankcionisati nepropisno korišćenja mobilnog telefona od strane vozača, kao i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Međunarodna akcija "Fokus na putu" istovremeno se realizuje u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope). Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne