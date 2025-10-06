Kreće akcija policije na udaru i pešaci Proveravaju se ova dva prekršaja kazne idu i do 10.000 dinara

Dnevnik pre 1 sat
Kreće akcija policije na udaru i pešaci Proveravaju se ova dva prekršaja kazne idu i do 10.000 dinara

Saobraćajna policija će od danas pa do 12. oktobra sprovoditi međunarodnu akciju "Fokus na putu", usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane vozača, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Kazne za ove prekršaje idu do 10.000 dinara.

Pripadnici saobraćajne policije u čitavoj Srbiji u narednim danima biće pojačano usmereni na prekršaje koji se tiču upotrebe mobilnih telefona i slušalica u saobraćaju. Korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje nije zabranjeno, samo i jedino ukoliko se oni upotrebljavaju uz opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku (hands-free). Ukoliko vozač koristi telefon, pa čak i ukoliko to čini dok čeka zeleno svetlo na semaforu, mogao bi da plati kaznu do
