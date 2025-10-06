Akcija saobraćajne policije “Fokus na putu“: Vozači i pešaci pod pojačanim nadzorom zbog mobilnih telefona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije od 6. do 12. oktobra sprovoditi međunarodnu akciju “Fokus na putu“, koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača i pešaka koji nepropisno koriste mobilne telefone i slušalice u saobraćaju.

Akcija će biti sprovedena istovremeno u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope), a cilj je povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenje broja nezgoda izazvanih nepažnjom. Kontrole će biti pojačane na svim važnijim putevima i raskrsnicama, a saobraćajna policija će posebno obraćati pažnju na vozače koji tokom vožnje koriste mobilni telefon, kao i na pešake koji prelaze kolovoz koristeći telefon ili