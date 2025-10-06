Akcija saobraćajne policije “Fokus na putu“: Vozači i pešaci pod pojačanim nadzorom zbog mobilnih telefona

Morava info pre 1 sat  |  Morava info
Akcija saobraćajne policije “Fokus na putu“: Vozači i pešaci pod pojačanim nadzorom zbog mobilnih telefona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije od 6. do 12. oktobra sprovoditi međunarodnu akciju “Fokus na putu“, koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje vozača i pešaka koji nepropisno koriste mobilne telefone i slušalice u saobraćaju.

Akcija će biti sprovedena istovremeno u 34 evropske države članice organizacije ROADPOL (Mreža saobraćajnih policija Evrope), a cilj je povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i smanjenje broja nezgoda izazvanih nepažnjom. Kontrole će biti pojačane na svim važnijim putevima i raskrsnicama, a saobraćajna policija će posebno obraćati pažnju na vozače koji tokom vožnje koriste mobilni telefon, kao i na pešake koji prelaze kolovoz koristeći telefon ili
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Blic pre 55 minuta
Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Blic pre 55 minuta
Kreće akcija policije na udaru i pešaci Proveravaju se ova dva prekršaja kazne idu i do 10.000 dinara

Kreće akcija policije na udaru i pešaci Proveravaju se ova dva prekršaja kazne idu i do 10.000 dinara

Dnevnik pre 10 minuta
Oštrija kontrola korišćenja mobilnih telefona u vožnji i pri prelasku pešačkih prelaza

Oštrija kontrola korišćenja mobilnih telefona u vožnji i pri prelasku pešačkih prelaza

Vreme pre 2 sata
Policija od danas pojačano kontroliše korišćenje telefona u saobraćaju

Policija od danas pojačano kontroliše korišćenje telefona u saobraćaju

RTV Novi Pazar pre 2 sata
Počela pojačana kontrola korišćenja telefona u saobraćaju

Počela pojačana kontrola korišćenja telefona u saobraćaju

Radio sto plus pre 3 sata
Od danas pojačana kontrola korištenja mobitela u saobraćaju

Od danas pojačana kontrola korištenja mobitela u saobraćaju

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Društvo, najnovije vesti »

Ko je Dragana Mitrović, profesorka koja je delila studio sa Vučićem?

Ko je Dragana Mitrović, profesorka koja je delila studio sa Vučićem?

Danas pre 0 minuta
Pravo jesenje vreme pred nama

Pravo jesenje vreme pred nama

Ozon press pre 5 minuta
"Šesti oktobar nije dan poraza već promene": Protest ispred Promenade u 18 sati

"Šesti oktobar nije dan poraza već promene": Protest ispred Promenade u 18 sati

Moj Novi Sad pre 4 minuta
Karan će biti zajednički kandidat vladajuće koalicije na izborima u Republici Srpskoj

Karan će biti zajednički kandidat vladajuće koalicije na izborima u Republici Srpskoj

Euronews pre 5 minuta
Ukrajina tvrdi da je pogodila rusku fabriku municije, naftni terminal i skladište oružja

Ukrajina tvrdi da je pogodila rusku fabriku municije, naftni terminal i skladište oružja

Beta pre 1 sat